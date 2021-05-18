В Казани на днях был зафиксирован высокий уровень формальдегида в воздухе. Экологи выясняют причины повышения предельно допустимой концентрации этого вещества до 0,051 при ПДК - 05. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Первое повышение формальдегида зафиксировали еще 14 мая, и на протяжении трех дней до 17 мая включительно уровень оставался высоким в районе улицы Дубравной. На других станциях превышений зафиксировано не было.

В середине апреля, по данным Гидрометцентра Татарстана, загрязнение воздуха было обнаружено на четырех казанских станциях из десяти - в Кировском, Ново-Савиновском, Вахитовском и Советском районах. В воздухе выявили фенол и аммиак.