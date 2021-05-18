В Зеленодольске местные жители возмущены беспризорными детьми на реке. Видео опубликовали в сети, на кадрах дети прыгают в воду.

«Родители вы куда смотрите? Сделали замечание. От них услышали только мат», - отметил автор видео.

В комментариях мнения по поводу ситуации разошлись.

«Нужен патруль»

«А родители поймут тогда когда будет поздно!!!»

«Не хватило видимо одного мальчика утонувшего»

«А родители не знают, чем занимаются их дети, они на работе»

«Не завидуйте, они наслаждаются жизнью, пока вы в душном офисе сидите»