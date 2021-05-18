"Последствия будут"
- Для тех детей, которые непосредственно стали участниками событий, кто убегал, прятался, по кому стреляли, кто прыгал из окон, последствия будут 100%. Насколько они будут тяжелыми, зависит от степени вовлеченности человека. Чем сильнее он перенес травму во время теракта, тем более ощутимыми могут быть последствия.
- Чаще всего это страхи, самые разнообразные страхи. И зачастую - страх не контролировать свою собственную жизнь, потерять контроль. Также могут развиваться персональные страхи, например, в момент трагедии пришла в голову мысль какая-то, был увиден какой-то предмет, вещь... Далее, как говорят у нас, психологов, этот предмет, такая же мысль, такой же звук станут триггерами, запускающими страх вплоть до панической атаки.
- Именно это мы и пытаемся сделать. Если трагедию "проработать" сейчас, то есть большая вероятность, что страх так и не сформируется. С первых дней был создан штаб, потому что всем было понятно - у детей и взрослых случилась беда: подорвано базовое чувство безопасности. Именно это чувство помогает нам жить, что бы ни произошло. А если оно подорвано, то многое теряет смысл для человека.
- Я больше работаю сейчас со взрослым, но могу точно сказать, и коллеги подтвердят, что дети охотно идут на контакт с психологами. И им, и взрослым, нужно выговориться, достать эту боль и страх изнутри и куда-то выплеснуть. Мы в этом помогаем.
- Родителям важно сохранять спокойствие любой ценой, не поддаваться паническим настроениям. Если ребенок будет видеть панику у матери или отца, это сформирует у него страх идти в школу. Сейчас - самое благоприятное время, чтобы разобраться, есть ли в вашей семье с детьми доверие и понимание. Если нет, то идите к психологу. Нужно установить доверительные отношения, они помогают пережить любые беды. Разговария с детьми о случившемся в Казани, нужно настраивать их на чувство сопереживания, эмпатию жертвам насилия. Это поможет им правильно относиться к подобным событиям в целом, и вряд ли такие дети пополнят ряды поклонников или подражателей серийных убийц, маньяков, психопатов, что мы сейчас наблюдаем с некоторыми подростками в отношении стрелка Галявиева.
- Не молчите. Отвечайте им честно, что знаете, и не стесняйтесь признаться в том, чего не знаете сами. Это поможет постепенно формировать правильное отношение к агрессии. Помните о том, что только родители могут научить ребенка выполнять правило трех действий: если можешь беги, если не можешь бежать - прячься, если не можешь спрятаться - защищайся, борись.
"Хотим мы или нет, но жизнь продолжается"
- Предугадать сложно, все зависит от степени полученной психологической травмы. В большинстве случаев да, последствия, увы, вероятны: страхи, потеря смысла жизни, повышенный уровень тревожности. Но это подлежит корректировке. Вопрос в том, что коррекция может занять не дни или месяцы, а годы.
- Честно, меня сложно удивить. Но вот до глубины души потрясла удивительная сплоченность того самого 8А класса 175-й школы в Казани. Когда беда приходит, часто люди садятся по своим углам, переваривая беду в себе. Тут - другая история. Класс такой сплоченный, дружный, все друг друга поддерживают. Это тот довольно редкий случай, когда страшная беда сплотила коллектив. Это меня сильно удивило, помню...
- Мы все впервые, пожалуй, столкнулись с такими глобальными проблемами. Сейчас они боятся многого. Большинство боится резких и внезапных громких звуков. Многие испытывают сильнейший страх остаться одни, без родителей, без защиты.
- Пожалуй, взрослые. Мы столкнулись уже с тем, что родители приводят к нам ребенка. Говорят, что он испытывает тревогу, плохо спит, боится после пережитого... Начинаем разбираться, беседовать, тестировать, а ребенок там довольно адекватен, и его тревожность - не его, а мамина и папина. Страх взрослых проецируется на ребенка. Если мать в панике, то да, ребенок будет плохо спать, плохо есть, бояться... Тут уже приходится работать и с родителями, ведь без этого наладить нормальную дальнейшую жизнь детей будет просто невозможно.
- Да, и касаются они не только пострадавших и причастных к трагедии в Казани. Они пригодятся всем: помните, что жизнь продолжается. Трагедия, да, страшно, не спорю. Но и беда, и смерть - это проявление жизни, нужно прожить это, проговорить, пронести и сделать выводы. И жить дальше. Не бойтесь отвечать на вопросы детей, даже если они вас пугают: как убили, какого цвета кровь, как лежало тело... Это поможет детям сейчас правильно прожить то, что случилось, то, что они, может, не прожили, но видели по телевизору, в интернете. Дети проецируют все на себя, и могут переживать эти увиденные в СМИ события почти так же, как если бы были их участниками.
Справка
Обратиться за психологической помощью в центр "Росток" можно по телефону 563-35-16. В центр "Доверие" можно позвонить по номеру 512-43-80. Есть также городской телефон доверия 277-00-00.
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