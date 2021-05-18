11 мая 2021 года в Казани в школе № 175 бывший ученик Ильназ Галявиев открыл стрельбу. 9 человек погибли, 24 пострадали. На момент случившегося в школе находились более 700 детей, около 70 сотрудников и 52 педагога. Если в тебя не попала пуля, это еще не значит, что ты в безопасности - последствия психологической травмы после событий могут быть довольно тяжелыми, уверены специалисты.

С первых часов, как только стало известно о трагических событиях, на место выехали люди, в задачу которых входило минимизировать эти отдаленные тяжелые последствия. Это - психологи. Казанские психологи вскоре были усилены коллегами-специалистами МЧС, Минздрава, МВД. Все эти люди до сих пор продолжают оказывать помощь потерпевшим, родным погибших, тем, кто стал свидетелем страшных событий в казанской школе.

"Последствия будут"

Маргарита Подгородова - психолог-педагог казанского центра "Доверие". Ей выпало работать в основном с родителями. И это - наиболее сложная часть работы, как говорят специалисты. Психика детей более пластична, они быстрее забывают, успокаиваются. Тогда как встревоженные взрослые, опасающиеся за детей, потерявшие детей, не могут так быстро принять новую реальность.

После теракта в Беслане психологи впервые заговорили об отдаленных последствиях для детской психики. Многие дети, которые тогда были в первом классе, сейчас оканчивают ВУЗы. И почти у каждого из них есть те или иные проблемы с ощущением себя в этом мире.

- Маргарита, последствия, подобные постбесланскому синдрому, у казанских детей будут?

- Для тех детей, которые непосредственно стали участниками событий, кто убегал, прятался, по кому стреляли, кто прыгал из окон, последствия будут 100%. Насколько они будут тяжелыми, зависит от степени вовлеченности человека. Чем сильнее он перенес травму во время теракта, тем более ощутимыми могут быть последствия.

- Какие?

- Чаще всего это страхи, самые разнообразные страхи. И зачастую - страх не контролировать свою собственную жизнь, потерять контроль. Также могут развиваться персональные страхи, например, в момент трагедии пришла в голову мысль какая-то, был увиден какой-то предмет, вещь... Далее, как говорят у нас, психологов, этот предмет, такая же мысль, такой же звук станут триггерами, запускающими страх вплоть до панической атаки.

- Это можно предотвратить?

- Именно это мы и пытаемся сделать. Если трагедию "проработать" сейчас, то есть большая вероятность, что страх так и не сформируется. С первых дней был создан штаб, потому что всем было понятно - у детей и взрослых случилась беда: подорвано базовое чувство безопасности. Именно это чувство помогает нам жить, что бы ни произошло. А если оно подорвано, то многое теряет смысл для человека.

- Дети идут на контакт?

- Я больше работаю сейчас со взрослым, но могу точно сказать, и коллеги подтвердят, что дети охотно идут на контакт с психологами. И им, и взрослым, нужно выговориться, достать эту боль и страх изнутри и куда-то выплеснуть. Мы в этом помогаем.

- Можете дать несколько ключевых советов взрослым и детям, не только участникам событий в Казани, ведь сейчас встревожены все...

- Родителям важно сохранять спокойствие любой ценой, не поддаваться паническим настроениям. Если ребенок будет видеть панику у матери или отца, это сформирует у него страх идти в школу. Сейчас - самое благоприятное время, чтобы разобраться, есть ли в вашей семье с детьми доверие и понимание. Если нет, то идите к психологу. Нужно установить доверительные отношения, они помогают пережить любые беды. Разговария с детьми о случившемся в Казани, нужно настраивать их на чувство сопереживания, эмпатию жертвам насилия. Это поможет им правильно относиться к подобным событиям в целом, и вряд ли такие дети пополнят ряды поклонников или подражателей серийных убийц, маньяков, психопатов, что мы сейчас наблюдаем с некоторыми подростками в отношении стрелка Галявиева.

- А если дети начинают задавать вопросы о деталях трагедии?

- Не молчите. Отвечайте им честно, что знаете, и не стесняйтесь признаться в том, чего не знаете сами. Это поможет постепенно формировать правильное отношение к агрессии. Помните о том, что только родители могут научить ребенка выполнять правило трех действий: если можешь беги, если не можешь бежать - прячься, если не можешь спрятаться - защищайся, борись.

"Хотим мы или нет, но жизнь продолжается"

Салахутдинова Гульфия Ахметгалеевна - педагог-психолог, психолог-эксперт центра "Росток". В отличие от ее коллеги из центра "Доверие", девушке выпало работать в основном с пострадавшими и психологически травмированными детьми.

- Гульфия, будут ли последствия для психики детей в казанской школе?

- Предугадать сложно, все зависит от степени полученной психологической травмы. В большинстве случаев да, последствия, увы, вероятны: страхи, потеря смысла жизни, повышенный уровень тревожности. Но это подлежит корректировке. Вопрос в том, что коррекция может занять не дни или месяцы, а годы.

- Что вас поразило в первые часы и дни после стрельбы в Казани?

- Честно, меня сложно удивить. Но вот до глубины души потрясла удивительная сплоченность того самого 8А класса 175-й школы в Казани. Когда беда приходит, часто люди садятся по своим углам, переваривая беду в себе. Тут - другая история. Класс такой сплоченный, дружный, все друг друга поддерживают. Это тот довольно редкий случай, когда страшная беда сплотила коллектив. Это меня сильно удивило, помню...

-Чего больше всего сейчас боятся дети, которые были в казанской школы в тот день кровавой бойни?

- Мы все впервые, пожалуй, столкнулись с такими глобальными проблемами. Сейчас они боятся многого. Большинство боится резких и внезапных громких звуков. Многие испытывают сильнейший страх остаться одни, без родителей, без защиты.

- А кто сейчас боится больше - взрослые или дети?

- Пожалуй, взрослые. Мы столкнулись уже с тем, что родители приводят к нам ребенка. Говорят, что он испытывает тревогу, плохо спит, боится после пережитого... Начинаем разбираться, беседовать, тестировать, а ребенок там довольно адекватен, и его тревожность - не его, а мамина и папина. Страх взрослых проецируется на ребенка. Если мать в панике, то да, ребенок будет плохо спать, плохо есть, бояться... Тут уже приходится работать и с родителями, ведь без этого наладить нормальную дальнейшую жизнь детей будет просто невозможно.

- Гульфия, есть у вас личные советы для родителей и детей?

- Да, и касаются они не только пострадавших и причастных к трагедии в Казани. Они пригодятся всем: помните, что жизнь продолжается. Трагедия, да, страшно, не спорю. Но и беда, и смерть - это проявление жизни, нужно прожить это, проговорить, пронести и сделать выводы. И жить дальше. Не бойтесь отвечать на вопросы детей, даже если они вас пугают: как убили, какого цвета кровь, как лежало тело... Это поможет детям сейчас правильно прожить то, что случилось, то, что они, может, не прожили, но видели по телевизору, в интернете. Дети проецируют все на себя, и могут переживать эти увиденные в СМИ события почти так же, как если бы были их участниками.

Справка

Обратиться за психологической помощью в центр "Росток" можно по телефону 563-35-16. В центр "Доверие" можно позвонить по номеру 512-43-80. Есть также городской телефон доверия 277-00-00.