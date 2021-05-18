В эфире Первого канала журналист Владимир Познер высказался за отмену моратория на смертную казнь после трагедии в школе №175 в Казани.

«Я за отмену моратория на смертную казнь и за принятие закона, который отменяет смертную казнь, именно закона вместо моратория», — сказал Познер, отметив, что возвращение смертной казни не остановит совершение подобных преступлений.

Напомним, родители рассказали, как вел себя казанский стрелок до нападения на школу №175.

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