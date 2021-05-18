На озере Нижний Кабан начал работать самый большой в Казани фонтан. Высота его брызг достигает 32 метров, а вечером он подсвечивается разноцветными огнями. На сегодняшний день в Казани уже работают все 24 городских фонтана, запланированных к запуску в этом году.

Первые три запустили еще в середине апреля, остальные приводили в порядок и подключали после зимней консервации поочередно к майским праздникам. Плавающий фонтан на озере Нижний Кабан готовился к запуску последним, потому что для его подготовки требуется больше времени, усилий, специалистов и техники, сообщает "Республика Татарстан".