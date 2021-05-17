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Фото Prokazan.ru

«Это не просто вахтеры»: Метшин заявил об усилении охраны школ в Казани до конца года

17.05.2021, 17:18 184 1 prokazan.ru

До конца года охрана казанских школ будет усилена за счет полиции. Об этом сегодня сообщили мэр города Ильсур Метшин. 

По его словам, за безопасностью будут следить сотрудники опорных пунктов охраны общественного порядка и подразделений по делам несовершеннолетних. Территории около школ будет контролировать патрульно-постовая служба. 

"Это не просто вахтеры, а люди с навыками", - отметил Метшин. 

К 1 сентября в школах должна появиться новая система безопасности, в ближайшее время идеи по модернизации обсудят с представителями всех структурных подразделений Исполкома. 

Напомним, ранее выжившая одноклассница погибших при стрельбе детей заявила, что в кабинете, где был 8А, не сработало оповещение. 

Ильсур Метшин Образование стрельба в школе 175
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комментарии

Горожанин
0
17 мая 2021
17:26
А раньше где ППС был? Якобы нехватка кадров дикая же там. Или для показухи и отчетности в ППС оперов и участковых сгонят?

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16:15, 06.05.2021
Взрослый мужчина и пятиклассник подозреваются в развращении шестилетнего ребенка
14:00, 06.05.2021
В Казани бывших гаишников вышвыривают на улицу из служебного жилья как отработанный мусор
10:45, 06.05.2021
Неадекватный пациент: фельдшеру «Скорой помощи» изуродовали лицо осколками стекла
10:33, 06.05.2021
Российский альпинист случайно нашел на Эльбрусе вмерзших в лед людей
10:20, 06.05.2021
Мужчина внезапно скончался в разгар любовных утех в гостиничном номере
09:45, 06.05.2021
Российский юрист раскрыл правду о том, как даже надежные банки «разводят» своих клиентов
08:01, 06.05.2021
Заключенным в СИЗО и колониях предложат платные услуги и увеличат количество свиданий
07:45, 06.05.2021
Доктор предупредил россиян о распространенном «медицинском» мошенничестве
01:01, 06.05.2021
Российские ученые заявили, что вакцина от полиомиелита может предотвратить заболевание ковидом
20:04, 05.05.2021
Девушку-блогера нашли мертвой в лесу спустя месяц после пропажи, все это время ее не искал даже муж
15:13, 05.05.2021
12-летний школьник изнасиловал 9-летнюю девочку на глазах у братьев и товарища
08:54, 05.05.2021
Девушка уехала с корпоратива на такси, а очнулась голой в поле
06:01, 05.05.2021
Из России на все лето запретили вывозить одну из самых популярных круп
01:01, 05.05.2021
Избитого полуголого малыша нашли на лестничной площадке
12:54, 04.05.2021
Россиянам напомнили, за какие сорняки на участке можно получить штраф до 10 тысяч
11:37, 04.05.2021
Российский блогер рассказал в соцсетях о 40-дневном голодании и умер через несколько дней
08:07, 04.05.2021
Россиян предупредили о возможных санкциях за досрочное погашение кредитов
06:00, 04.05.2021
Мигрант из Узбекистана потребовал соблюдать его права и был побит в миграционной службе
20:00, 03.05.2021
Путин дал поручение выплатить по 10 тысяч семьям с детьми от 6 до 18 лет в августе
19:00, 03.05.2021
Больница заплатит пациентке за то, что в ее ноге оставили салфетку после операции
15:41, 03.05.2021
В России могут заметно осложнить жизнь тем, кто не сделал прививку от коронавируса
12:14, 03.05.2021
Самое дорогое ДТП: спорткары на 35 миллионов рублей столкнулись в массовой аварии
11:59, 03.05.2021
Женщину насмерть сбил на автомобиле ее шестилетний ребенок, которого она посадила за руль
10:58, 03.05.2021
Ведущая «Ревизорро» и звезда «Пацанок» Ксения Милас вышла на связь после устроенной ею поножовщины
10:43, 03.05.2021
Продавать и покупать подержанные авто по новым правилам можно будет со второй половины 2021 года
08:15, 03.05.2021
Главу издательского дома исламской литературы арестовали по подозрению в финансировании терроризма
08:02, 03.05.2021
В России назвали профессии, которые могут исчезнуть в течение ближайших 10 лет
20:00, 02.05.2021
Бродячий пес обезобразил лицо 6-летней девочке в день ее рождения: врачи делают все возможное
19:00, 02.05.2021
Специалисты составили ТОП-5 наиболее опасных последствий перенесенного коронавируса
17:23, 02.05.2021
Парень до перелома черепа избил 15-летнего подростка в лифте из-за телефона
15:50, 02.05.2021
«Как в ужастике»: в Сеть попали кадры, на которых свора собак выкапывает трупы из могил
15:09, 02.05.2021
Полиция поймала мужчину, который связал подростка и задушил его цепью
13:24, 02.05.2021
Осужденный педофил вышел в окно больницы и отправился в бега
11:28, 02.05.2021
В Роспотребнадзоре назвали 6 категорий людей, которым категорически нельзя делать прививку от COVID
10:07, 02.05.2021
2-летний ребенок скончался после обеда в кафе с картошкой фри
09:51, 02.05.2021
Звезда шоу «Пацанки» и ведущая «Ревизорро» устроила поножовщину и отстранена от съемок
09:21, 02.05.2021
«Стукачей хватает»: казанцы обсуждают идею депутата ГД от РТ об органе для жалоб на соседей
08:12, 02.05.2021
Врач-эпидемиолог Роспотребнадзора рассказала, при каком условии будет остановлен коронавирус
20:00, 01.05.2021
Дочь заключенного актера Ефремова готовится стать мужчиной к 25 годам
19:00, 01.05.2021
Поминки рабочего начинались как обычно, а закончились стихийным митингом
10:28, 01.05.2021
Росфинмониторинг внес Штабы Навального в список организаций, причастных к экстремизму
08:56, 01.05.2021
Водитель «девятки» грубо нарушил ПДД и устроил аварию с пятью погибшими девочкам-баскетболистками
06:01, 01.05.2021
Глава Роспортебнадзора Попова заявила, что иммунитет к ковиду после прививки держится до 12 месяцев
15:24, 30.04.2021
В руках мужчины взорвался телефон, он получил ожоги
14:58, 30.04.2021
В Кремле рассказали, будут ли компенсировать майские праздники за счет уменьшения новогодних каникул
13:49, 30.04.2021
21-летнего парня, который пропал в декабре 2020 года, нашли мертвым в лесу
12:49, 30.04.2021
Уличные камеры зафиксировали, как ребенок на прогулке внезапно провалился в канализацию
12:45, 30.04.2021
Депутаты Госдумы предложили выплачивать родителям школьников 10 тысяч каждый год
10:35, 30.04.2021
Полиция задержала отца, год насиловавшего своих 4-летних дочек, девочки в больнице
10:21, 30.04.2021
Многодетная мать убила мужа и детей и отправилась в кино, один из тройняшек выжил
08:09, 30.04.2021
Дмитрий Медведев предложил сократить рабочую неделю в некоторых регионах в пилотном режиме
07:58, 30.04.2021
Врач рассказал, как на самом деле в тюрьмах России обстоят дела с медициной
21:54, 29.04.2021
Почернела стопа: женщина после прививки от коронавируса пожаловалась на адские боли
20:00, 29.04.2021
Перечень запрещенных при ДТП действий назвали россиянам эксперты
19:00, 29.04.2021
Обиженный на приставов мужчина закидал их грязными подгузниками
17:51, 29.04.2021
Мужчина нанес более 100 ударов ножом сожительнице и еще 18 уже после смерти
15:40, 29.04.2021
На берегу реки очевидцы обнаружили окровавленное тело 25-летнего бизнесмена, рядом лежал серп
14:58, 29.04.2021
Создано приложение для смартфона, при помощи которого можно проверить ребенка на аутизм
14:36, 29.04.2021
Новые штрафы для кондукторов и изменения в ПДД: какие законы вступят в силу в мае 2021 года
14:04, 29.04.2021
Пресс-секретарь президента России прокомментировал продление нерабочих дней после 10 мая
14:02, 29.04.2021
Врачи рассказали, кому из россиян в большей степени грозит повторное заражение коронавирусом
13:49, 29.04.2021
Мужчина два года насиловал троих приемных дочерей: что решил суд?
13:28, 29.04.2021
Неизвестный мужчина напал на школьницу возле лицея и пытался затащить в гаражный массив
11:55, 29.04.2021
Легендарный киллер 90-х Саша-Солдат попытался выйти на свободу по УДО
11:40, 29.04.2021
Волков: Штабы Навального в России прекращают работу
11:39, 29.04.2021
В 9 российских городах ФСБ задержаны украинские неонацисты, готовившие массовые теракты
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Хотел вернуть жену магией: мужчину жестоко убили во время оккультного обряда
10:42, 29.04.2021
«Решился ради жены»: во время оккультного ритуала зарубили мужчину
08:42, 29.04.2021
Врач рассказал о том, как влияет время рождения человека на всю его жизнь
08:09, 29.04.2021
Татарстан вышел на первое место в федеральном рейтинге по количеству совершенных убийств
21:57, 28.04.2021
Не выдержала: женщина задушила парализованного мужа после 20 лет ухаживаний за ним
21:08, 28.04.2021
Влетел точно в голову: на стройке мужчину убил упавший с высоты 30 этажа, клепальник
20:00, 28.04.2021
Дмитрий Медведев рассказал, как Россия будет переходить на четырехдневную рабочую неделю
19:00, 28.04.2021
Росгвардеец изнасиловал 11-летнего мальчика, заступившегося за свою мать-инвалида: вынесен приговор
17:50, 28.04.2021
15-летние подростки жестоко избили сверстника, ему на лечение собирают деньги
17:11, 28.04.2021
Сотрудники МВД РФ раскрыли деятельность ОПГ, которая похищала средства покупателей «КАМАЗов»
16:52, 28.04.2021
Двое мужчин провалились в канализационный люк, один из них погиб
15:41, 28.04.2021
Участковый не поверил девочке, которая сообщила, что ее маму убивают, позже был обнаружен труп
15:09, 28.04.2021
Журналиста Алексея Пивоварова подозревают в подделке документов на оружие
14:54, 28.04.2021
«У нее бывают заскоки»: чиновника в РТ обвинили в избиении сотрудницы за ее отказ выйти на субботник
14:28, 28.04.2021
В магазинах России обсуждают повышение цен на гречку
13:38, 28.04.2021
Мужчина прятал 8-летнего ребенка в заброшенном доме и предлагал ему сожительство
12:37, 28.04.2021
Спортсменка из Набережных Челнов оказалась в центре мирового спортивного скандала с флагом РФ
11:42, 28.04.2021
Эксперты заявили, что в России уже началась третья волна коронавируса
11:35, 28.04.2021
Российский блогер погиб на съемках нового видео в Тик-Ток
11:09, 28.04.2021
Родители покупают у бомжей вшей в качестве лекарства детям
09:52, 28.04.2021
16-летний подросток предстанет перед судом за то, что приковал подругу наручниками к батарее
08:14, 28.04.2021
В Казань приедет российский премьер-министр Михаил Мишустин
08:04, 28.04.2021
Устроили месилово на вокзале: полиция задержала бойцов ММА Артема Тарасова и Никиту Солонина
07:53, 28.04.2021
Конституционный суд в России разрешил забирать у должников единственное жилье
05:00, 28.04.2021
Суд вынес приговор блогеру, в эфире которого умерла девушка
19:00, 27.04.2021
Сбер намерен открыть в своих отделениях аптеки, где таблетки можно покупать поштучно
17:40, 27.04.2021
В водоеме следователи обнаружили сумку с частями тела женщины, которая пропала в 2017 году
16:20, 27.04.2021
Солите руль и не говорите о ДТП: названы мистические приметы водителей и пассажиров в Казани
15:43, 27.04.2021
Грабители из мести убили и сожгли 90-летнего ветерана труда
14:44, 27.04.2021
Следователи арестовали женщину, которая сняла порно со своими собственными детьми
10:03, 27.04.2021
Воры, чтобы отомстить, убили и сожгли 90-летнего ветерана
08:15, 27.04.2021
Сильные мира сего: в Казани через несколько дней встретятся премьер-министры стран ЕАЭС
08:04, 27.04.2021
Привиться или просто переболеть? Врачи рассказали, что лучше
07:51, 27.04.2021
В Минтруде рассказали, как следует оплачивать россиянам дни с 4 по 7 мая 2021 года
21:00, 26.04.2021
Казань вошла в ТОП-3 самых лучших городов России для жизни
20:00, 26.04.2021
Владимир Путин подписал указ о призыве россиян из запаса на военные сборы в армию
19:00, 26.04.2021
Не вызывала «Скорую»: вынесен приговор женщине, маленькая дочь которой обварилась кипятком насмерть
15:34, 26.04.2021
«Всем спасибо, все пока свободны»: прокуратура приостановила деятельность штабов Навального
15:17, 26.04.2021
«Сказали, ждать смерти»: 9-летнему жителю Казани не могут помочь в России, но не все еще потеряно
10:48, 26.04.2021
Разрядившаяся батарейка стала причиной гибели четверых людей: двоих взрослых и двоих детей
10:07, 26.04.2021
В России предложили продлевать отпуска тем, кто выберет отдых на территории РФ
15:12, 25.04.2021
Водители маршруток отказались перевозить инвалида без ног
10:11, 25.04.2021
Заработную плату за апрель россияне получат до 30 апреля из-за новых «путинских» выходных
17:50, 24.04.2021
«Меня убивают!»: в сети появилось видео жестокого избиения заключенного в исправительной колонии
16:22, 24.04.2021
Следователи нашли останки шестилетней девочки, которая пропала еще в сентябре 2020 года
10:55, 24.04.2021
23-летний молодой человек жестоко избил взрослую женщину за отказ в сексе
15:17, 23.04.2021
Путин подписал указ о непрерывных выходных в мае: страна будет отдыхать с 1 по 10 мая
13:13, 23.04.2021
Пожизненно и 8,5 лет сверху: татарстанскому киллеру Ринтику вынесли удивительный приговор
10:03, 23.04.2021
В России предлагают использовать маткапитал для покупки жилья без взятия ипотеки
09:47, 23.04.2021
Роструд рассказал о длинных предстоящих выходных: сколько и когда будем отдыхать?
16:22, 22.04.2021
Рост цен на основные продукты в России в три раза опередил темпы инфляции
09:57, 22.04.2021
Певица Мария Максакова назвала своего бывшего вором в законе и попросила МВД проверить его
09:42, 22.04.2021
Российский врач Александр Мясников рассказал, как дата рождения человека влияет на его здоровье
13:11, 21.04.2021
Владимир Путин пообещал еще одну выплату от государства на детей по 10 тысяч рублей
10:05, 21.04.2021
По обвинению в педофилии арестовали преподавателя Высшей школы экономики
11:39, 15.04.2021
«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
12:45, 13.04.2021
«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
15:43, 06.04.2021
«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
13:36, 29.03.2021
«Никогда себе не прощу»: глава поселка в Татарстане застрелил женщину вместо лисы, но избежал тюрьмы
07:16, 27.03.2021
Звериные перфомансы: как подравшиеся слоны в цирке Казани раскололи общество и поссорили звезд
07:00, 24.03.2021
Кто ответит за жизни людей? В Татарстане решили строить ЖК в зоне сибиреязвенного скотомогильника
15:49, 16.03.2021
«Хлеб делили, думал, братья»: как партнеры по бизнесу в Казани превратились в заклятых врагов
19:04, 12.03.2021
«Роли четко распределены»: что происходит внутри цыганской ОПГ, берущей людей в рабство в Казани
07:13, 10.03.2021
«Деньги отмывают, а щенки умирают»: зоозащитники в Казани требуют закрыть «Зооцентр»
12:48, 07.03.2021
Мужчины ущемляют в дорожных правах: как работается женщинам в такси на улицах Казани
11:07, 24.02.2021
«Это уже надломленные люди»: чего ждать Татарстану после выхода на волю самых кровавых бандитов 90-х
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«Дети просились с ним»: многодетная мать в Казани после ДТП осталась без мужа и с огромным долгом
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«Если это и памятник, то хрущевской эпохе»: как в Казани пройдет реновация речпорта и нужна ли она
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Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020
«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
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В Казани начали открывать торговые центры, но там пока пусто: фоторепортаж
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“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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«Когда я освободился, будто попал в рай»: экс-заключенный из РТ о жизни в колонии
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«Плачу 2 ипотеки, живу в «курятнике»: аварийщики о том, как живут на 6 кв.м.
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Казанцы перестали выбрасывать мусор на свалки, сортируя его дома
12:53, 21.01.2019
Проход в десятки сантиметров и забор: дом на Бутлерова оказался в изоляции
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Водители жалуются на нечищенные стоянки, а дорожники«паркуют» там грязный снег
16:24, 16.01.2019
Фоторепортаж: сколько водителей скручивают номера в центре Казани, мешая другим
10:13, 14.01.2019
Неизвестная Казань: улица Волкова с уникальным домом и воспоминаниями жителей
08:35, 05.12.2018
Без воды, газа и канализации. Мама с двумя детьми пытается выжить в бараке
17:00, 14.11.2018
Казанца оштрафовали за разоблачительный пост «Вконтакте» на 55 тысяч рублей
12:18, 25.10.2018
«Сделали не по закону, а по понятиям». Пенсионер пожаловался на захват дома УК
12:42, 19.10.2018
«Мне сломали 3 ребра». Казанец пожаловался на издевательства со стороны полиции
18:45, 05.07.2018
«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино
12:28, 23.05.2018
В Казани ради новой дороги от Кварталов до М7 могут уничтожить три новых поселка
11:53, 16.05.2018
«Решил за 3 дня». Московский бизнесмен бросил столицу и уехал жить в деревню под Казанью