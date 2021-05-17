До конца года охрана казанских школ будет усилена за счет полиции. Об этом сегодня сообщили мэр города Ильсур Метшин.

По его словам, за безопасностью будут следить сотрудники опорных пунктов охраны общественного порядка и подразделений по делам несовершеннолетних. Территории около школ будет контролировать патрульно-постовая служба.

"Это не просто вахтеры, а люди с навыками", - отметил Метшин.

К 1 сентября в школах должна появиться новая система безопасности, в ближайшее время идеи по модернизации обсудят с представителями всех структурных подразделений Исполкома.

Напомним, ранее выжившая одноклассница погибших при стрельбе детей заявила, что в кабинете, где был 8А, не сработало оповещение.