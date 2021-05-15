Телеведущий и доктор Александр Мясников заявил, что в России началась третья волна коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его пост в Telegram-канале.

"Три месяца заболеваемость идёт вверх, потом выходит на плато, более-менее три спокойных месяца, потом опять три месяца роста заболеваемости, и так по всем странам", — написал он, отметив, что данный график отличается в зависимости от региона и страны.

По его словам, начавшееся три месяца назад снижение заболеваемости было ожидаемым.

"Было предсказуемо… что где-то в мае начнётся новая волна. И вот она начинается. Потом можно сказать, что она продлится ещё около трёх месяцев, потом будет спад, а осенью будет опять", — отметил он.