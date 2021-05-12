Никто не мог узнать о планах Ильназа Галявиева расстрелять школу в Казани, никто не мог этого предотвратить, поскольку канал его в Telegram, где и писал человек, возомнивший себя "Богом", был доступен одному участнику - его собственному создателю. Публичным канал Ильназ сделал только за 15 минут до начала бойни в школе, об этом заявил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.

Дуров отметил, что канал был заведен примерно за 20 минут до трагедии, и за 15 минут он стал публичным.

"Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник - сам его создатель. За 15 минут до теракта стрелок сделал канал публичным, вероятно, намереваясь оставить его как предсмертную записку", - написал Дуров в своем официальном канале.

По его словам, модераторы заблокировали канал за призывы к насилию в течение часа после получения первых жалоб, отмечает ТАСС.

"Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией. Даже если бы правоохранители каким-то образом осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время: преступник намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики", - подчеркнул основатель Telegram.

В результате стрельбы в казанской гимназии № 175 во вторник погибли 9 человек, еще 23 пострадали. Нападавший был задержан.