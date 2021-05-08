После недавнего инцидента с ветераном, который расстроился из-за того, что ему не вручили продуктовый набор, администрация порохового завода навестила пожилого казанца.

Фаттахутдин Салахов - труженик тыла, а продуктовые наборы вручали участникам ВОВ и их вдовам. Он является почетным работником Казанского порохового завода, во время войны работал в пятом цеху - самом опасном. Общий трудовой стаж его составляет более 50 лет. В военные годы на заводе изготовили пороха больше, чем за предыдущие 150 лет.

"Такой большой объем работы выполняли наши ветераны, это главная ваша заслуга, тех, кто работал в тылу. Мы, все наши сотрудники помним и чтим Ваш подвиг", - заверила Фаттахутдина Салахова руководитель управления кадровой политики завода Татьяна Михайлова.

Ветерану в итоге вручили подарок от предприятия, видео поздравительного визита опубликовали в аккаунте администрации Кировского и Московского районов.

Напомним, ранее в Татарстане подарок не отдавали ветерану в Челнах из-за неуплаты налогов.