Ранним утром 9 мая в Чистопольском районе Татарстана на трассе Казань - Оренбург столкнулись грузовик и микроавтобус, есть погибшие и пострадавшие.

Авария произошла в 4:20 на 124 километре автодороги. Как сообщают в МВД РТ, водитель фуры "МАН" двигался в сторону Оренбурга из Казани, он не выбрал безопасную скорость движения и выехал на встречную полосу. На встречке грузовой автомобиль врезался в минивэн "Рено Трафик".

В результате столкновения на месте погибли водитель и 41-летняя пассажирка "Рено", еще четыре пассажира в возрасте от 16 до 30 лет с травмами госпитализированы.

Напомним, 7 мая вечером в Агрызском районе РТ произошла авария, в которой погибли четыре человека. Здесь столкнулись две легковушки, одна из них загорелась.