Четыре человека, среди которых двое детей, погибли вчера в страшной аварии в Агрызском районе Татарстана. В сети появилось видео с места происшествия.

Сгоревшая машина - "Ниссан", который предварительно и стал виновником ДТП. Как сообщают в Госавтоинспекции, водитель "Ниссана"пошел на обгон, но не справился с управлением, по касательной задел отбойник, вылетел на встречку и врезался в "Киа". После столкновения он вспыхнул, внутри был водитель, который погиб.

Также погибли женщина и двое детей из "Киа", мужчину из этой же машины с различными травмами увезли в больницу. На место выезжал начальник ГИБДД Татарстана Ленар Габдурахманов. Сейчас Госавтоинспекция устанавливает все обстоятельства трагедии.