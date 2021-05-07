В Татарстане отмечен рост числа нарушений противоковидных мер. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала замглавы ведомства Любовь Авдонина.

По ее словам, за праздничные дни предприятия и организации "расслабились": так, нарушения были обнаружены в 129 объектах из 712. С инспекцией специалисты приходили в отели, музеи, заведения общепита - у них нарушений больше всего, торговые точки.

При этом на число заболевших праздники не повлияли: замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков назвал текущую ситуацию с заболеваемостью стабильной и контролируемой. Всего в республике с начала пандемии было выявлено 20,7 тысяч заболевших, 33 - за минувшие сутки.