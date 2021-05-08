9 мая в Татарстане и Казани ожидается довольно теплым, но с дождем и ветром.

По прогнозам республиканских синоптиков завтра температура воздуха поднимется до отметки в +20..+25 градусов днем и +6..+11 ночью. Будет облачно с прояснениями, ночью в основном без осадков, днем в отдельных районах ожидается небольшой дождь. Также синоптики предупреждают жителей РТ о тумане и ветер: он подует с юго-востока, порывы достигнуть скорости 15 метров в секунду.

В последующие два дня характер погоды существенно не изменится.

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