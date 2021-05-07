В Северном полушарии с мая по июль 2021 года может наблюдаться аномальная жара. Данные карты Всемирной метеорологической организации прокомментировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, карта окрашена красным, а это означает, что средняя температура воздуха будет превышать норму.

"Это не прогноз в категорическом виде. Здесь понятия: выше нормы, ниже нормы, норма. Везде на Северном полушарии закрашено красным цветом, который соответствует вероятности более 70 процентов того, что будет класс выше нормы", - цитируют Вильфанда РИА Новости.

При этом он отметил, что в европейской части страны и на Урале вероятность превышения составляет 50%, на азиатской территории - более 60%. Пока это только вероятность, а не категорический прогноз, подчеркивают российские синоптики.

Напомним, в Татарстане в ближайшие выходные потеплеет до +26 градусов.