Синоптики Татарстана в ближайшие выходные обещают теплую погоду с незначительными осадками.

По информации Гидрометцентра РТ, 8 мая местами пройдет небольшой дождь, ночью термометры покажут +6..+11 градусов, днем воздух прогреется до +19..+24.

В День Победы ночью осадков не ожидается, днем и вечером местами по республике возможен небольшой и умеренный дождь. Ветер может усилиться до 15 метров в секунду. Ночью температура будет держаться на отметке в +7..+12 градусов, в дневные часы потеплеет до +21..+26.