В Татарстане найден пропавший в октябре 2020 года мужчина. Евгения К. нашли мертвым, сообщили волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт".

По данным отряда, он пропал 28 октября, населенными пунктами, где он мог находиться, числились Казань и деревня Татарский Урмат Высокогорского района. Из особых примет у мужчины были очки. Сегодня, 4 мая, волонтеры рассказали: мужчина найден погибшим. Обстоятельства гибели не разглашаются.

Напомним, что в Татарстане с середины апреля разыскивают мужчину с сумкой в руках. Всех, кто его видел, просят сообщить в "Лизу Алерт".