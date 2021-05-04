Почти месяц в Казани ищут пропавшего мужчину. Сергей Павлович Банников без вести пропал 10 апреля, с тех по его никто не видел.

По информации волонтеров поискового отряда "Лиза Алерт", мужчине 57 лет, его рост 164 сантиметра, пропавший нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые. Во что он мог быть одет, родственники сообщить не смогли, однако известно, что с собой у мужчины была сумка или пакет.

Всех, кто видел пропавшего Сергея Банникова, просят позвонить по телефону 112 или на горячую линию отряда "Лиза Алерт" по номеру 8 800 700 54 52.