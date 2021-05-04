Девятилетнюю девочку в Кукморском районе Татарстана придавило футбольными воротами. Инцидент, как пояснили в прокуратуре, произошел в полдень в деревне Янцобино.

Во время игры на спортивной площадке около сельского клуба на девочку рухнули металлические ворота. У школьницы повреждена голова и позвоночник, ее увезли в Кукморскую центральную районную больницу.

На место выехал прокурор района Антон Чураков, надзорное ведомство проводит проверку.

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