Жители Казани остро отреагировали на новость о том, что на организацию очередного праздника в столице РТ потратят 9,5 миллионов.

Речь идет о Дне России, который отмечают 12 июня. Согласно тендеру, опубликованному на портале Госзакупок, на эти деньги подрядчик должен обеспечить салют, а также развлекательную программу на три часа с двумя ведущими, звездой российской эстрады, народного, детского и современного танцевальных коллективов и другими развлечениями.

Горожане в соцсетях возмущенно отреагировали на тендер: они сочли, что немалой сумме, которую "выбросят в воздух", можно найти более полезное применение.

"Детям раздайте, которые нуждаются в дорогостоящих операциях, кому нужен этот салют"

"Детям и пенсионерам раздайте, хватит уже гулять"

"Отдайте лучше бедным людям"

"Отдайте деньги на лечение деткам, пенсионерам помогите, а не показуху очередную устраивайте.. кому она нужна?"

"Дороги сделайте, водители вам аплодисментами салют сделают"

"Как жить и нормально работать, так ковид. А как деньги казны тратить, так пожалуйста. Кому нужен ваш праздник? Раздайте больным, пенсионерам, малоимущим. Поднимите лучше прожиточный минимум."

"Ветеранам бы лучше раздали"

"Деньги опять отмывают или как там правильно?", - предлагают казанцы в соцсетях.

Напомним, что на организацию Дня города и Дня Республики в августе в Казани потратят 28 миллионов.