Праздновать День Республики и День города в Казани планируют с размахом. Из бюджета на эти цели выделяется почти 28 миллионов рублей, данные опубликованы на портале Госзакупок в разделе тендеров.

Заказчиком является Управление культуры исполкома Казани, а средства будут выделены из республиканского бюджета. По техническому заданию, мероприятия должны пройти на двух площадках, среди них - казанская ратуша и ипподром.

От организатора требуется за указанную выше сумму устроить концерт длительностью не менее 4 часов. На нем должны выступить артисты, которые имеют звания не ниже Заслуженного артиста РФ, российские лауреаты "Золотого граммофона" и участники "Песни года". У каждого артиста, который приедет поздравлять казанцев, должно быть, по техзаданию тендера, не менее 10 клипов и 3 записанных студийных альбомов.

Праздничный салют должен продолжаться не менее 4 минут.

Напомним, что на прошлый День города в Казани выступали Niletto, Валерий Сюткин, группа «Добро», Сергей Безруков и его коллектив "Крестный папа".