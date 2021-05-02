В Волгограде осужденный педофил выпрыгнул из больничного окна и сбежал. Его объявили в розыск, правоохранители полагают, что он может отправиться в любой регион страны.

25-летнего жителя Крыма осудили за педофилию и отправили отбывать наказание в колонию Волгоградской области. У осужденного язва, и при очередном обострении мужчину поместили в больницу. Как сообщает ИА "Волга-Каспий", мужчина совершил побег из больницы № 1 из окна второго этажа.

К поискам подключены сотрудники УФСИН и полиции.

Известно, что сбежавший гражданин был осужден в Симферополе за преступление по ч. 3 статьи 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера, с лицом достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста). По некоторым данным, совершивший побег осужденный отбывал 2-х летнее наказание в КП-3 УФСИН России по Волгоградской области.