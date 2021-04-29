В Саратове суд вынес решение по делу об убийстве местной жительницы, совершенном с особой жестокостью и надругательством над её трупом. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по области.

Установлено, что 42-летний мужчина избивал 40-летнюю сожительницу и наносил ей резаные раны нижней части тела. Женщина кричала и звала на помощь, соседка, которая услышала крики, вызвала родственников жертвы.

Но мужчина заперся и никого не впускал, тогда специалисты экстренных служб вскрыли дверь. Женщине помочь уже не удалось, от полученных ранений она скончалась. Экспертиза показала, что мужчина нанес ей 106 прижизненных ударов ножом и 18 посмертных.

Психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что мужчина не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Суд назначил ему принудительное лечение в спецстационаре.