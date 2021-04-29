Заведующий филиалом коллегии адвокатов Москвы Анатолий Миронов огласил агентству "Прайм" перечень действий, которые категорически запрещены при попадании в аварию.

По его словам, ни в коем случае нельзя допустить потерю здравого смысла и действий, обусловленных эмоциями.

Авария - всегда неожиданность, и важно сразу остановиться, не продолжать движение, зафиксировать свое авто, отметил эксперт.

Также Миронов напомнил, что не стоит выбегать из машины, не активировав стояночный тормоз и не включив "аварийки". После аварии нужно сразу выставить знак аварийной остановки.

Если авария случилась ночью, не стоит бегать по проезжей части, если нет световозвращающих полос или элементов на одежде. Не нужно трогать руками, перемещать любые предметы, которые имеют отношение к аварии.

Ранее в ГИБДД описали типичного виновника ДТП. Так, оказалось, что типичным виновником аварии на российских дорогах считается мужчина в возрасте 30-40 лет. По данным Госавтоинспекции, на долю мужчин приходится 81 процент аварий с пострадавшими и умершими. Это связано с тем, что женщины ведут себя за рулем осторожнее, пишет Лента Ру.