В Брянской области следователи проводят доследственную проверку по факту жестокого избиения школьниками сверстниками. Драку записали на видео и выложили в сеть.

«В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - говорят в пресс-службе областной прокуратуры», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

Также рассматривается вопрос об ответственности педагогического состава школы, где учились ребята, органов опеки и попечительства.

Как пишут местные СМИ, сейчас местные жители собирают деньги избитому подростку.