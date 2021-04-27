Власти Татарстана не вводят «сухой закон» на время длинных майских выходных. Днем ранее сеть облетело сообщение о том, что алкоголь не будут продавать с 1 по 10 мая. Также в интернете размещали фотографию с объявлением о том, что спиртные напитки нельзя будет купить в указанный период.

Однако, это оказалось обычным «вбросом». Документов о введение тотального «сухого закона» на период выходных не было. Также по информации издания sm.news, в местном Роспотребнадзоре информацию опровергли.

«Введение запрета на продажу алкоголя в Татарстане с 1 по 11 мая не предусмотрено. Власти регионов могут вводить подобный запрет на определенные дни, но речи о полном запрещении продажи алкоголя нет», - цитирует издание ведомство.