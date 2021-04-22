В исполкоме Казани все готово к воплощению в жизнь предписаний прокуратуры. В ближайшее время будут снесены 16 незаконных ларьков - киосков и павильонов. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Там же прилагается и перечень объектов, которые планируется демонтировать. Казань лишится 5 киосков по продаже воды, 5 торговых павильонов, одного автофургона, пяти торговых ларьков. Владельцам дали время вывезли имущество или самостоятельно демонтировать объекты до 27 апреля.
Если этого не будет сделано, то демонтаж пройдет в принудительном порядке. Срок окончания работ по сносу - 27 июля 2021 года.
комментарии
Сносить ларьки и возводить о это сущее проклятье
Он стал перевозить ларьки ведь их деньки ведь сочтены
И думал он забросить бизнес и взять участок у ручья
Жить натуральным там хозяйством ведь это лучшая судьба
И есть дары, дары природы, вкушать картофель прямо с грядки
Дни потекут в счастливой жизни и будут дни предельно сладки ❤️