В исполкоме Казани все готово к воплощению в жизнь предписаний прокуратуры. В ближайшее время будут снесены 16 незаконных ларьков - киосков и павильонов. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Там же прилагается и перечень объектов, которые планируется демонтировать. Казань лишится 5 киосков по продаже воды, 5 торговых павильонов, одного автофургона, пяти торговых ларьков. Владельцам дали время вывезли имущество или самостоятельно демонтировать объекты до 27 апреля.

Если этого не будет сделано, то демонтаж пройдет в принудительном порядке. Срок окончания работ по сносу - 27 июля 2021 года.