По информации пресс-службы МЧС Татарстана в ближайшие часы в республике и в Казани усилится ветер.

«С 16:00 21 апреля до 03:00 22 апреля на территории республики ожидается сильный юго-восточный ветер порывами 17-22 м/с. В Казани до 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Жителей просят быть внимательными и осторожными, водителям советуют выбирать места парковки, не оставлять машины под деревьями и слабо закрепленными рекламными щитами.

По информации Гидрометцентра Татарстана, 22 апреля днем будет +8…+13 градусов, ночью 0…+5 градусов, дождь.

23 апреля днем +11…+17 градусов, ночью +1…+6 градусов, небольшой дождь.