Следователи Татарстана расследуют уголовное дело по факту удара током в троллейбусе 36-летней жительницы Казани. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Установлено, что 5 февраля 2021 года в Казани на остановке «Болотникова» 36-летняя женщина зашла в троллейбус №1 и, взявшись за поручень, получила удар током, после чего ее выбросило из салона. В дальнейшем ее отвезли в больницу.

Следствие полагает, что травму женщина получила в результате оказания услуг перевозок, не отвечающих требованиям безопасности.

Сейчас разыскивают свидетелей данного происшествия. Всем очевидцам нужно обратиться к следователю следственного отдела по Кировскому району по телефону: 554-21-17.