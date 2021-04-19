Штаб Навального объявил о митингах по всей России 21 апреля. В Казани представители штаба так же подтвердили проведение мероприятия.

В пресс-службе мэрии Казани журналисты Prokazan.ru сообщили, что на данный момент в исполком не поступало уведомлений о проведении публичных мероприятий на 21 апреля.

Также в мэрии сообщили, что уведомления должны поступать в срок не позднее 10 дней до дня проведения мероприятия.

Предупреждение поступило и от МВД Татарстана.

"МВД по Татарстану призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях, а также от посещения площадей и улиц, заявленных как места их проведения, в обозначенное организаторами время. В условиях массового скопления людей возрастает риск заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц, направленные на нарушение общественного порядка", - говорится в сообщении.

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