По сообщениям пресс-службы УФСИН по Владимирской области, Алексея Навального переводят из колонии в Покрове в областную больницу для осужденных во Владимире.

«Комиссией врачей было принято решение о переводе А. Навального в стационар областной больницы для осужденных, располагающейся на территории ИК-3 УФСИН России по области, которая, в том числе, специализируется на динамическом наблюдении за подобными пациентами», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что состояние пациента удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. Сейчас с согласия Навального, ему назначена витаминная терапия.

Ранее политик объявил голодовку и требовал пустить приглашенного врача.

Напомним, вчера активисты всех штабов Навального объявили о новом митинге.