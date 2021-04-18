Волонтеры и полиция разыскивают пропавшего в Татарстане мужчину. Его не видели шесть дней.

По информации поискового отряда "Лиза Алерт" Максим Анатольевич Дюртеев пропал в селе Урманчеево Мамадышского района РТ. Максиму 39 лет, ростом 180 сантиметров, телосложение нормальное. Волосы у мужчины темные, глаза карие. Когда его видели в последний раз, а это 12 апреля, он был одет в темно-синюю куртку, брюки цвета хаки, резиновые сапоги черного цвета и синюю шапку с надписью "Адидас".

Мужчина нуждается в медицинской помощи. Всех, кто видел пропавшего после 12 апреля или знает, где он сейчас, просят сообщить в 112 или в поисковый отряд по телефону 8 800 700 5452.

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