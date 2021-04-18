В Татарстане на два месяца закроют участок дороги в Новошешминском районе. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранс региона.

«С 1 мая по 1 июля временно закрывается для движения транспорта автомобильная дорога Новошешминск – «Шереметьевка -Кармалы» на участке с 0 км по 12,9 км», — говорится в сообщении.

Ограничения связаны с ремонтом дороги. Для объезда предлагаются автомобильные дороги: Казань - Оренбург и Азеево – Черемшан – Шентала. Просим водителей заранее планировать свой маршрут на данном участке дороги.