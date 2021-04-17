Мальчик из Казани, который получил серьезную травму во время соревнований по прыжкам в воду в Москве, идет на поправку.

Как отметил глава минспорта РТ Владимир Леонов, 12-летний спортсмен понемногу ест, шевелит конечностями, говорит. Ему сделали очень сложную операцию в Москве, все это время власти Татарстана поддерживают связь с матерью прыгуна и оказывают всевозможное содействие, передает ТАСС слова Леонова.

Говорить о том, сможет ли мальчик в дальнейшем заниматься спортом, пока рано, добавил министр.

Читайте также:

Вечернюю погоню полиции за мотоциклистом засняли в Казани