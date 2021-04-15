Материал не найден!

Новости Казани и РТ
09:53, сегодняПредседатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин за 2020 год заработал 23 миллиона рублей
11:36, 15.04.2021Одни в шортах, вторые в куртках: какую одежду выбрать казанцам весной?
11:01, сегодняВ Казани водителю автобуса, который насмерть сбил 18-летнюю девушку, вынесли приговор
10:26, сегодняЖенщина на внедорожнике устроила тройное ДТП в Казани
08:26, 15.04.2021Бары и рестораны Казани: самые необычные и любопытные заведения города, которые уже работают
09:02, сегодняЛичность водителя «Мазерати», бегавшего в подгузниках и перекрывшего движение в Казани, установлена
17:45, 14.04.2021Интерактивная карта тела: рассказываем казанцам, к какому врачу идти при той или иной боли
14:40, 14.04.2021Культура памяти: как теперь проходят поминки в Казани
05:00, сегодняВ Казань придет сервис каршеринга «Делимобиль»
04:15, сегодня«Теперь точно не сгорит»: в Казани отливают из бронзы памятник Воину-Освободителю, взамен сгоревшего
14:05, 14.04.2021В Казани открылся бизнес-центр с панорамными окнами и парковкой на 2000 машиномест
01:00, сегодняЭкс-глава Буинского района Татарстана убил назойливого жалобщика, чиновнику предъявили обвинение
00:01, сегодняВ России могут существенно подорожать сладости
20:00, 15.04.2021В Минздраве Татарстана рассказали, сколько человек умерли от коронавируса за сутки
16:30, 15.04.202126-летнюю жительницу Татарстана осудили за ложный донос о преступлении
16:18, 15.04.2021Самолет с курсантом за штурвалом совершил жесткую посадку под Челнами в «Бегишево»
15:55, 15.04.2021До конца апреля в Казани включат почти все фонтаны
15:28, 15.04.2021Жителя Челнов отправили в колонию-поселение за аварию, в которой погибли мать и ребенок
15:17, 15.04.2021Стало известно о состоянии 12-летнего спортсмена из Казани, который впал в кому после травмы головы
14:52, 15.04.2021Подозреваемого в мошенничестве с автобусами предпринимателя суд арестовал в Набережных Челнах
14:35, 15.04.2021Известный в России рэпер Эльмин Гулиев проведет в тюрьме 4 года за совершенное ДТП
14:12, 15.04.2021«Создавали аварийную ситуацию»: в Казани на Ленинской дамбе бегали молодые люди в подгузниках
13:50, 15.04.2021В сети появились жуткие кадры ДТП, в котором «Газель» сбила студента-медика в Казани
13:13, 15.04.2021«Рискуют жизнью»: активисты в Татарстане просят оборудовать переход через железную дорогу в Ометьево
13:11, 15.04.2021В Челнах школьница провалилась под лед
13:00, 15.04.2021Банк «Открытие» запустил новую кредитную карту «Всё что надо»
12:38, 15.04.2021Мамы-декретницы стали жертвами финансовой пирамиды в Набережных Челнах
12:23, 15.04.2021«Взрослых надо слушаться»: отец шесть лет развращал шестилетнюю дочь
12:00, 15.04.2021«Фридом Финанс» расширяет присутствие в Казани
11:47, 15.04.2021В Казани отстранили от работы водителя автобуса, который допустил падение женщины и ребенка
11:39, 15.04.2021«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
11:21, 15.04.202120-летний студент-медик погиб под колесами «Газели» в Казани
10:46, 15.04.2021На время подготовки и проведения Казанского марафона перекроют ряд улиц
10:25, 15.04.2021В Казани загорелся склад в Советском районе
10:00, 15.04.2021ВТБ стал соучредителем первого российского блокчейн-оператора
09:11, 15.04.2021Tele2 организует дни Xiaomi в флагманских салонах связи
08:53, 15.04.2021Капитан казанского «Зенита» Александр Бутько уходит в другую команду
08:36, 15.04.2021В Казани на Голубых озерах построят паркинг и лодочную станцию
06:00, 15.04.2021В Казань поступила российская вакцина «ЭпиВакКорона»
05:00, 15.04.2021Директор фирмы в Казани может отправиться на 6 лет за решетку за аферы с деньгами Фонда кино
01:00, 15.04.2021Дело банды Бонни и Клайда из Казани направлено в суд Петербурга
20:00, 14.04.2021Все россияне, вернувшиеся из-за границы, будут обязаны сдавать тесты на коронавирус
19:00, 14.04.2021Спасли маму дети: суд арестовал мужчину, который бил, насиловал жену и угрожал ей ружьем
17:52, 14.04.2021В Татарстане назначили нового главврача Республиканской клинической психиатрической больницы
17:14, 14.04.202115 апреля в Татарстане станет самым теплым днем на неделе
16:54, 14.04.2021Участковый в Казани застрелил мужчину, который напал на него с ножом
16:35, 14.04.2021Жители Казани не смогут пожарить шашлыки в майские праздники
15:56, 14.04.2021«Хотел покончить с собой»: в Казани мужчина грозился поджечь квартиру и размахивал ножом
15:27, 14.04.2021Самолет из Хабаровска сел в Казани из-за пассажира, которому стало плохо
14:57, 14.04.2021Хотел обмануть 20 жителей: полицейские Татарстана, чтобы задержать мошенника, выезжали в Самару
14:20, 14.04.2021Снежная буря надвигается на Казань
11:03, 14.04.2021Очень музыку любил: бывший ученик музыкальной школы в Челнах украл из нее электрогитару и усилитель
16:18, 13.04.2021В Челнах спасли двух рыбаков, оказавшихся на льдине отрезанными водой
13:19, 13.04.2021В Заинске водитель сбил 7-летнюю девочку на переходе
12:08, 13.04.202122-летняя автоледи врезалась в дерево в Нижнекамске и впала в кому
17:42, 12.04.2021Сотрудники полиции раскрыли схему, по которой в Нижнекамске инвалидность оформляли за деньги
10:40, 12.04.2021«Тяжело болел, не справился»: в Челнах тело 30-летнего мужчины нашли под окнами многоэтажки
16:52, 09.04.2021Приговор челнинскому бизнесмену Дамиру Бибишеву оставлен без изменений Верховным судом РТ
16:27, 09.04.2021В Татарстан на следующей неделе придет на удивление летняя погода
14:59, 09.04.202115-летняя девочка из Набережных Челнов поразила жюри международного вокального телешоу и выиграла
15:32, 08.04.2021Местный Тайсон: молодой человек в Татарстане спьяну в ссоре откусил часть уха товарищу
14:34, 08.04.2021Мужчина в Татарстане набросился с топором на сына-подростка
11:01, 08.04.2021Друзья погибшего 7-летнего мальчика все знали и молчали: стали известны подробности трагедии в РТ
09:28, 08.04.2021Спасатели нашли тело пропавшего ранее семилетнего ребенка в Татарстане
12:10, 07.04.2021«Голодный бедный» студент в Челнах жестоко избил прохожего у магазина
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17:57, 12.04.2021Надоело готовить одно и то же? Редакция подготовила топ магазинов продуктов, которые удивят
00:01, сегодняВ России могут существенно подорожать сладости
12:23, 15.04.2021«Взрослых надо слушаться»: отец шесть лет развращал шестилетнюю дочь
17:54, 11.04.2021Дачный сезон близко: 13 идей для обустройства идеальной дачи
11:39, 15.04.2021«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
11:39, 15.04.2021«Меньше миллиона не брали»: на чем просчиталась дерзкая и неуловимая банда Бонни и Клайда из Казани
01:00, 15.04.2021Дело банды Бонни и Клайда из Казани направлено в суд Петербурга
20:00, 14.04.2021Все россияне, вернувшиеся из-за границы, будут обязаны сдавать тесты на коронавирус
19:00, 14.04.2021Спасли маму дети: суд арестовал мужчину, который бил, насиловал жену и угрожал ей ружьем
14:43, 14.04.2021В шоу «Маска» появятся новые участники накануне финала
13:01, 14.04.2021Перед судом предстанет женщина, помогавшая подруге прятать труп забитого скалкой любовника
09:56, 14.04.2021Обнаженный мужчина совершил акт самосожжения на городской площади
07:51, 14.04.2021Роман Вильфанд рассказал, каким будет предстоящее лето
00:01, 14.04.2021Киллер, застреливший вора в законе Али Гейдарова, скрылся с места преступления на городском автобусе
19:00, 13.04.2021Российский министр обороны Шойгу заявил о переброске войск США и НАТО к границам России
16:27, 13.04.2021Мужчина заплатит полмиллиона за комментарий в соцсети
14:45, 13.04.2021Кремль: россиян могут отключить от Visa и MasterCard
14:19, 13.04.202112-летняя ученица умерла после разговора в кабинете завуча
12:45, 13.04.2021«Не виновен»: беременная девушка осужденного за педофилию парня из Татарстана намерена защищать его
11:55, 13.04.2021Ростуризм рассказал, как будут возвращать деньги туристам за туры в Турцию и Танзанию
07:36, 13.04.2021Беременная погибла, двое детей получили травмы в пьяной аварии, а виновник даже не поцарапался
07:25, 13.04.2021«Дело не в количестве денег»: психолог рассказал, какие привычки россиян мешают им разбогатеть
07:08, 13.04.2021Оперштаб настоятельно рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Турцию
20:00, 12.04.20218-летнего мальчика, свалившегося в котлован с кипятком, ввели в состояние искусственной комы
19:00, 12.04.2021Это было четвертое покушение: в фитнес-клубе застрелили вора в законе Альберта Рыжего
15:06, 12.04.2021Психолог из мести решила довести подростка до суицида
10:07, 12.04.2021Дети, играя на улице, нашли мину времен Великой Отечественной войны
08:40, 12.04.2021Российских автолюбителей ждут новые штрафы
08:16, 12.04.2021Воры забрали из храма чудотворную икону и выбросили ее за ненадобностью
08:02, 12.04.2021Это было столкновение: российский летчик-космонавт Волынов выдвинул новую версию гибели Гагарина
06:00, 12.04.2021Учитесь, как надо: мужчина довел троих телефонных мошенников до истерики
17:10, 11.04.2021Россиянам раскрыли способ быстро и выгодно погасить ипотеку
15:54, 11.04.2021Дмитрий Песков назвал ситуацию на Украине опасной для России
14:49, 11.04.2021Переходившего мост ребенка чуть не унесло потоками талой воды
14:35, 11.04.2021Ранее судимый 55-летний мужчина попытался изнасиловать второклассницу в подъезде жилого дома
08:40, 11.04.2021Лифт с 10 пассажирами рухнул в шахту в ковидной больнице
08:23, 11.04.2021Таксист изнасиловал уснувшую в салоне авто пассажирку
07:40, 11.04.2021В России названы самые быстро дорожающие продукты
05:15, 11.04.2021Это не в первый раз: учительница биологии совратила 12-летнего ученика
16:01, 10.04.2021«Вопиющая и безобразная ситуация!»: студенты колледжа жестоко избили несовершеннолетнюю девочку
10:35, 10.04.2021Водитель такси изнасиловал пассажирку, которая уснула во время поездки
20:00, 09.04.2021Задержана женщина, укравшая у стриптизера Тарзана драгоценности и деньги
16:39, 09.04.2021Пропавшую в январе женщину нашли мертвой
13:11, 09.04.2021Мучитель и убийца 13-летнего ребенка покончил с собой в СИЗО
12:59, 09.04.2021Девочка-школьница выиграла суд у полиции, которая решила поставить ее на учет за пост в ВК
08:00, 09.04.2021Не сезон для клубнички: полиция задержала 11 человек, снимавших порно с подростками
07:42, 09.04.2021Россиян предупредили о масштабной атаке на их счета посредством перехвата СМС в мае
06:00, 09.04.2021Школьники обворовали родителей на 13 миллионов рублей и сбежали на Урал
05:00, 09.04.2021Депутат Госдумы Антон Гетта принес извинения за дебош на борту самолета по пути в Казань
01:00, 09.04.2021Тренер Татьяна Тарасова высказалась о провале Алины Загитовой в Казани, ее падениях и промахах
20:00, 08.04.2021Развлекались от души: на улице нашли автомобиль каршеринга, доверху наполненный попкорном
16:39, 08.04.2021Учебная граната взорвалась на руках у 9-летнего мальчика
16:13, 08.04.2021Девятилетний мальчик подорвался на гранате, найденной им в игрушках
14:09, 08.04.2021Бывший полицейский надругался над женщиной-инвалидом
10:46, 08.04.2021Она не могла сопротивляться: участковый полиции надругался над женщиной-инвалидом в отделе
10:00, 08.04.2021«Похоронную» ОПГ из 18 человек задержали стражи порядка: среди бандитов оказался и заведующий моргом
08:12, 08.04.2021Пациент скончался в машине «Скорой помощи», которая застряла в грязи и не могла выбраться
08:02, 08.04.2021«Плакал и мешал»: 23-летний отец до смерти забил трехмесячного сына
06:00, 08.04.2021Не хотела проблем и забот: 18-летняя студентка убила и сожгла своего новорожденного младенца
20:00, 07.04.2021Стал известен диагноз капитана «Авангарда» Емелина, попавшего в реанимацию после матча с «Ак Барсом»
16:46, 07.04.2021Полицейские задержали мужчину, который заманил детей в здание и надругался над ними
15:00, 07.04.20216-летний ребенок сломал позвоночник при прохождении квеста про хоббитов
14:04, 07.04.202113-летний школьник погиб при загадочных обстоятельствах в ванной
12:37, 07.04.2021В Сети призывают наказать тиктокершу, которая обучает трехлетнего малыша ругаться матом
11:03, 07.04.2021Самое дорогое ДТП: челнинский предприниматель разбил вдрызг арендованный Lamborghini за 20 млн
10:40, 07.04.2021Нажил непосильным трудом: у бывшего гаишника нашли имущества на 44 миллиона рублей
07:28, 07.04.2021В России объявлена всеобщая проверка боевой готовности Вооруженных сил
07:09, 07.04.2021Следственный комитет проверяет песню Манижи для «Евровидения» на предмет экстремизма
06:00, 07.04.2021Колумбийца, обвиняемого в краже чемодана бриллиантов, доставили в Казань и поместили в СИЗО
01:00, 07.04.2021Госпитализированный после матча с «Ак Барсом» капитан «Авангарда» доставлен в НИИ Склифосовского
00:01, 07.04.2021Госдума рассмотрит ужесточение наказаний за пьяное вождение: что предлагается сделать?
19:00, 06.04.2021Главный нефролог Петербурга рассказал, почему он убил и расчленил жену
16:23, 06.04.2021Самого главного не учел: охранник сам заминировал школу, чтобы получить потом премию
16:04, 06.04.2021Капитан клуба «Авангард» попал в больницу в Казани в тяжелом состоянии после матча с «Ак Барсом»
15:43, 06.04.2021«Мне терять уже нечего»: жительница Казани разоблачила мошенников, поджигающих дома ради страховки
09:59, 06.04.2021Никто не признается: мужчине врачи по ошибке удалили желудок
08:11, 06.04.2021Удаленно можно не только работать: троих подростков заподозрили в смерти друга удаленным способом
07:59, 06.04.2021Эксперты назвали три работающих способа выбраться из долговой ямы
20:00, 05.04.202132-летняя женщина отправилась в колонию за интимные отношения с 12-летним ребенком
19:00, 05.04.2021Умер легендарный спортивный комментатор и боксер Владимир Гендлин
16:39, 05.04.2021Беглый предприниматель из Челнов Гафаров прокомментировал стрельбу в Турции из-за его долгов
15:45, 05.04.2021Полицейские застрелили мужчину, который взял в заложники мать
12:44, 05.04.2021Помощницу воспитателя изнасиловали мужчина и женщина
11:25, 05.04.2021Куда податься, чтобы получить полмиллиона: названы самые денежные вакансии Челнов и Казани
10:48, 05.04.2021Россиян предупредили, какими могут быть последствиях их отказа от вакцинации от коронавируса
10:29, 05.04.2021Истязали почти сутки: мужчина и женщина изнасиловали 32-летнюю воспитательницу детсада
08:37, 05.04.2021«Смотреть это было грустно»: иностранные эксперты высказались о провале Алины Загитовой в Казани
07:53, 05.04.2021Онкобольная актриса Анастасия Заворотнюк может опять начать сниматься в кино, но не в главных ролях
06:00, 05.04.2021Вот и встретились два одиночества: сын миллиардера врезался на авто в машину федерального судьи
05:00, 05.04.2021В толпу пенсионеров, митингующих против регионального депутата, из иномарки бросили гранату
15:31, 04.04.2021Устроил аварию, прокатил на капоте очевидца: ребенок за рулем авто набедокурил и попытался скрыться
14:28, 04.04.2021Бес в ребро: 61-летнего участника шоу «Последний герой» обвинили в домогательствах
12:07, 04.04.2021Новый вид оружия: на парковке ЖК мужчине проломили череп в нескольких местах бильярдными шарами
07:38, 04.04.2021Связывали колготками и держали на привязи: возбуждено дело против родителей, которые истязали дочь
07:23, 04.04.2021«Была под градусом»: буйная пассажирка-трансгендер из «Дома-2» довела до истерики таксиста
05:01, 04.04.2021Российский врач показал легкие курильщика вейпов и электронных сигарет
17:26, 03.04.2021Россиянка, которой бывший муж отрубил руки, ждет ребенка
13:15, 03.04.2021Активистка разделась ради того, чтобы привлечь внимание к плохим дорогам
01:00, 03.04.2021Казань вошла в тройку самых комфортных для жизни российских городов
00:01, 03.04.2021Сотрудники суда вносили грубые эротические ругательства в документы, за что и поплатились
16:58, 02.04.2021Мужчина проведет за решеткой 17 лет за убийство сожительницы в суде
16:00, 02.04.2021Газовые гиганты и новые звезды: астрономы рассказали, чем можно полюбоваться в небе в апреле
15:03, 02.04.2021Мужчина с ножом напал на девочку в школьном дворе
14:56, 02.04.2021Шоу «Дом-2» перезапустят в апреле
08:34, 02.04.2021Цены на авиабилеты в России резко подорожали, рост составил до 120%
08:09, 02.04.2021«Хотел развлечься»: против полицейского, расстрелявшего табун лошадей, возбудили дело
07:48, 02.04.2021Госдума нашла интересный способ списать долги россиян по кредитам
05:00, 02.04.2021«Умное» хранилище денег с функцией уничтожения банкнот будет открыто в Казани Центробанком
20:00, 01.04.2021Служебная машина пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова попала в аварию
19:00, 01.04.2021Актера из «Бригады» Дмитрия Гуменецкого выпустили из колонии условно-досрочно из-за болезни
16:57, 01.04.2021Тело 5-летнего мальчика с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из квартир
15:52, 01.04.2021Водитель спорткара, объезжая лужу, насмерть сбил пенсионерку
13:00, 01.04.2021Правительство утвердило новые правила назначения детских пособий - как теперь их оформить?
10:44, 01.04.2021Закопали в лесу: следователи разыскивают тело 6-летней девочки, которая пропала в прошлом году
08:54, 01.04.2021С 1 апреля в России введена минимальная цена на сигареты - чего ждать курильщикам?
05:00, 01.04.2021Женщину отправили на 18 лет в колонию за изнасилование собственной 14-летней дочери
01:00, 01.04.2021Намеченный на 3 апреля боксерский бой между Софьей Очигавой и Фирузой Шариповой отменили
19:00, 31.03.2021Пятилетний ребенок умер после посещения стоматолога
11:00, 31.03.2021Минздрав заявил о вероятности третьей волны коронавируса
10:19, 31.03.2021Школьницу доставили в больницу из-за критического недоедания дома
08:16, 31.03.2021Казанский мэр Ильсур Метшин вместе с Собяниным возглавили рейтинг лучших мэров России
08:04, 31.03.2021Встречу Валдайского клуба решили провести в Казани в мае
07:55, 31.03.2021Военных, которые помыли обувь в святой воде, оштрафовали по решению суда
07:43, 31.03.2021Школьная учительница нарисовала двойку на лбу ученицы-первоклассницы
08:15, 30.03.2021«Несерьезная работа»: отец убил своего сына - циркового гимнаста за его выбор профессии
08:01, 30.03.2021Россиян хотят заставить обязательно регистрировать своих кошек и собак - закон рассматривает Госдума
00:01, 30.03.2021Жесткие разборки таксистов: в массовой драке водителей один погиб и двое пострадали
20:00, 29.03.2021В метро поездом отрезало голову российскому миллионеру, тело не могли опознать неделю
16:30, 29.03.2021Била локтем, добивала кулаками: знойная крымчанка забила жителя Набережных Челнов до смерти
14:02, 29.03.202123-летний парень, от которого забеременела пятиклассница, заявил, что получает угрозы прямо на улице
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12:12, 29.03.2021Житель Челнов выиграл 100 тысяч рублей у знатоков «Что? Где? Когда?», задав им вопрос про макароны
09:23, 29.03.2021Рецидивисты в колонии строгого режима устроили бунт и вскрыли вены в знак протеста против насилия
08:24, 29.03.2021В Госдуме эмоционально отреагировали на видео, в котором дети из Казани на коленях просят школу
07:58, 29.03.2021Будьте бдительны: специалисты предупредили жителей России об эпидемии новой половой инфекции
06:15, 29.03.2021Отец, нанеся четыре удара ножом, убил собственного сына
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13:00, 26.03.2021Минимум - не трогать: Путин рекомендовал защитить от долгового взыскания минимальный доход россиян
10:18, 26.03.2021Пять грузовиков в кучу: житель Татарстана спровоцировал массовую аварию на трассе под Челябинском
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10:00, 25.03.2021Конец эпохе анонимности: Роскомнадзор намерен брать паспортные данные при регистрации в соцсетях
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16:30, 23.03.2021Еще есть время: ряд льгот, принятых в связи с коронавирусом, будут отменены с 1 апреля
09:33, 23.03.2021Семейный бизнес: вынесен приговор матери-сиделке и сыну-рецидивисту, пытавшим пожилых людей
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10:37, 22.03.2021Как живут коррупционные губернаторы: опубликовано видео обыска у главы Пензенской области
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14:02, 18.02.2021Каршеринг на тропе войны: по дорогам Казани носятся неуловимые и безнаказанные лихачи
15:05, 16.10.2020«Ситуация сложная, не скрываем»: в больницах Казани копятся очереди, Минздрав просит не паниковать
11:30, 16.06.2020“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
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18:45, 05.07.2018«Нас поджигают, чтобы согласились»: Мать с ребенком-инвалидом переселяют из центра в Юдино