Утром 17 апреля в Казани произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта, в частности, в нем фигурировал трамвай.

По сообщениям очевидцев, он сошел с рельсов в районе перекреста Ломжинской и проспекта Победы, пострадавших в результате происшествия нет. Фото трамвая появилось в социальных сетях.

"Трамваи новые, скоростные, а рельсы старые, совдеповские"

"Рельсы тоже новые"

"Хотя бы не сгорел))"

"Они то горят по сходят с рельс. Нужно их убирать",- комментируют горожане ситуацию.

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