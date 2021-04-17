Утром 17 апреля в Казани произошло очередное ДТП с участием общественного транспорта, в частности, в нем фигурировал трамвай.
По сообщениям очевидцев, он сошел с рельсов в районе перекреста Ломжинской и проспекта Победы, пострадавших в результате происшествия нет. Фото трамвая появилось в социальных сетях.
"Трамваи новые, скоростные, а рельсы старые, совдеповские"
"Рельсы тоже новые"
"Хотя бы не сгорел))"
"Они то горят по сходят с рельс. Нужно их убирать",- комментируют горожане ситуацию.
К другим новостям:
В Казани нашли парня на "Мазерати", который бегал в подгузниках по Ленинской дамбе
комментарии