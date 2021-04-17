Нападающий казанского хоккейного клуба "Ак Барс" Артем Лукоянов на матче с "Авангардом" получил травму и был прооперирован.

Игрок сломал руку в первом периоде шестого матча серии 13 апреля, на льду он провел 1 минуту и 9 секунд. Хоккеиста успешно прооперировали в Казани, пишет Метарейтингс.

Напомним, что 13 апреля команды сыграли со счетом 0:2 в пользу "Ак Барса", в седьмом матче серии омский клуб одолел казанцев со счетом 4:3 и "Ак Барс" вышел из борьбы за Кубок Гагарина.

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