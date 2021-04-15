В поселке Каменка специалисты управления Роспотребнадзора по Татарстану выдали постановление о приостановлении деятельности Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе плановой проверки выявлено неудовлетворительное санитарно-технического состояние больницы.

«Выявленные нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью как пациентов, так и медработников. Работа стационара при наличии грубых нарушений не гарантирует соблюдение безопасных показателей воздушной среды в учреждении, что способствует распространению туберкулёза воздушно-капельным путем передачи», - говорится в сообщении.

Материалы для рассмотрения и принятия решения направлены в суд. Пациентов больницы перераспределили в другие противотуберкулезные стационары Татарстана.