СУ СК по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела, главным фигурантом которого стал экс-глава Буинского района Татарстана Аглям Садретдинов. 69-летний чиновник обвиняется в организации убийства и в 4 эпизодах получений взяток.

По версии следствия, в 2003 году обвиняемый, являясь главой Буинского района, организовал убийство местного жителя. Поводом для совершения убийства послужили многочисленные жалобы потерпевшего на Садретдинова в различные инстанции.

Для совершения убийства чиновник обратился к участникам казанского преступного сообщества «Квартала», которые за вознаграждение в 180 тыс. рублей застрелили настырного жалобщика на пороге его дома в городе Буинске.

В 2010 году исполнитель и посредник указанного преступления были приговорены Верховным судом республики к значительным срокам лишения свободы.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что в 2000-2006 г.г. Садретдинов получил от местного жителя взятки на сумму более 600 тыс. рублей за оказание содействия в приобретении зданий и земельных участков в городе Буинске.

Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.