Производители сладостей в России заявили, что цены на конфеты, вафли и другие кондитерские товары поднимутся в ближайшее время. Как заявляют производители, они вынуждены пойти на этот шаг из-за постоянного подорожания сырья на рынке масложировой продукции.

Затраты на сырье уже выросли примерно на 50-70 процентов. В частности, сахар подорожал в годовом выражении вдвое, а какао-порошок — на 30-40 процентов.

На увеличение стоимости сильно повлиял Китай — он начал закупать сырье огромными объемами и это привело к мировому дефициту по некоторым позициям, сообщает РБК.

В Минсельхозе сообщили, что причин для существенного подорожания кондитерских изделий нет, тем более что принятые правительством меры по стабилизации цен на продовольствие учитывают и "сырьевые составляющие для производства кондитерской продукции". Сами производители с такой постановкой вопрос не согласны.