14 апреля из салона автобуса №45 выпали женщина с ребенком, так как водитель начал движение, не закрыв дверь. Об этом сообщается на странице Ассоциации АТП Татарстана.

По информации ГИБДД по Казани, на проспекте Победы поехал, не закрыв дверь, в результате 34-летняя женщина и 3-летний мальчик упали и получили различные травмы.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решение о наказании водителя будут принимать сотрудники Госавтоинспекции.

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