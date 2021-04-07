Сегодня Казань потрясло известие о том, что развлекательный комплекс "Ривьера" пойдет под снос. Тревогу подняли СМИ, но не без оснований: людям стали возвращать средства, внесенные за бронирование на лето, а новым клиентам попросту отказывают в брони.

Мы попробовали забронировать концертный зал для вымышленной конференции защитников дикой природы с участием Анджелины Джоли:

- Добрый день, отдел бронирования.

- Можем ли мы на июль забронировать ваш зал для проведения конференции с участием мировой знаменитости, Анджелина Джоли хочет провести конференцию по защите природы в России?

- Нет, здание закрывается, совсем работать не будет после майских праздников.

- А не будет временно или как?

- Вообще не будет, собственник сносит здание. Мы можем вам маленький конференц-зал в отеле предложить, он там на 400 человек.

- Нам бы большой, "Эрмитаж"...

- Нет, с ним точно все решено. Под снос. Если что, звоните, вдруг маленький понадобится...

Ни имя Анджелины - известной защитницы дикой природы, ни наш любезный тон и обещание больших денег за аренду не произвели на администратора никакого впечатления.

В социальных сетях тревогу бьют и родители выпускников, которые в этом году планировали проводить в РК выпускные вечера. Им начали возвращать деньги. С той же формулировкой - "Простите, мы закрываемся, нас сносят".

История одного РК

"Ривьера" в свое время произвела фурор не только в Казани, но и в соседних регионах, не избалованных крутыми развлечениями и далекими от Москвы. Еще бы - такие площади, столько всего интересного!

Открыли развлекательный центр в октябре 2006 года. В этом году здание могло бы с помпой отметить свое 15-летие. Открывали "Ривьеру" более, чем торжественно. Рустам Минниханов, Марат Хуснуллин (ныне вице-премьер РФ).

Удивлял размах и претензия в стиле "Чем вам тут не столица?": новомодный кинотеатр, ночной клуб европейского формата, кафе, бары, рестораны, боулинг, игровые зоны, ресторан с видом на Казанку.

Через 5 лет формат РК поменялся. Времена ночных клубов начали постепенно отползать в прошлое, ставку сделали, как и вся Россия, на концерт-холлы. Не прогадали. Зал на 2500 мест (как раз для конференции с Анджелиной Джоли!), потрясающие интерьеры...

Что-то тогда упустили, меняя форматы, и популярность РК начала медленно угасать. В итоге здание выставили на торги осенью прошлого года. Изначальная стоимость составляла 900 миллионов рублей. Но покупатели не спешили, где-то подспудно понимая, что формат РК устарел, он уже не на пике моды. В итоге продали "Ривьеру" за 418 миллионов компании из Санкт-Петербурга "Кравт Инвест".

Вот тогда впервые и заговорили о том, что здание, по уму, лучше бы снести, оно морально и технически устарело.

Официально

В компании "Кравт Инвест" в Санкт-Петербурге заявляют, что пока раскрывать планы не намерены. Однако и не опровергают информации о сносе, как и не подтверждают. Пресс-служба отвечает, что прокомментирует все непременно, но только позднее.

- Если вам интересно, мы обязательно направим вам пресс-релиз, вышлем сведения о проекте, но это будет точно позднее, - пообещали там.

Ольга Садомская, маркетолог "Ривьеры" прокомментировала эту ситуацию по нашему запросу так:

- Обращаем ваше внимание, что в понимании потребителей и потенциальных клиентов "казанский комплекс "Ривьера" - это группа объектов, включающих в себя не только развлекательный комплекс "Ривьера", но также отель "Ривьера" и аквапарк "Ривьера". Данные объекты функционируют в полном объеме, не планируют закрываться в мае и не отказывают в бронировании номеров и мероприятий на своих площадках. В связи с этим, при публикации статей на эту тему просим конкретизировать предмет как "развлекательный комплекс "Ривьера"".

Что же сносят, а что - нет?

По просьбе Ольги и с ее же помощью мы попытались разобраться, какая часть комплекса все-таки подлежит сносу?

Выяснилось, что отель и аквапарк будут продолжать свою работу. Ольга Садомская поясняет:

- Развлекательный комплекс – это отдельно стоящее здание, в котором находится ресторан "Панорама", концерт-холл "Эрмитаж", кинотеатр и т.д.

Таким образом, не всех развлечений "Ривьеры" казанцев и гостей столицы Татарстана планируют лишить.

Что будет на этом месте?

Эксперты в сфере недвижимости уверены, что сам РК не представляет большой ценности. По-настоящему важна земля под комплексом - 2,7 га на берегу Казанки. Место, роскошное во всех отношениях. Следует также понимать, что снос стоит больших денег, и окупить их собственники могут только в одном случае - если тут появится жилой комплекс. Это, вероятно, будет элитный комплекс, квартиры в котором будут стоить на порядок выше среднего по спальным районам Казани.

Косвенно эту информацию подтверждают все строительные эксперты Казани, но открыто высказываться пока никто не хочет - такова бизнес-этика.

Мы провели свой опрос.

Как показывают его результаты, мнения казанцев разделились - половина ратует за то, чтобы центр остался, а половина уверена, что вместо него будет здорово видеть на берегу Казанки парки, скверы. С идеей использовать эту территорию как коммерческую зону (ТЦ) согласны лишь единицы. Без особого восторга казанцы воспринимают и идею видеть тут пусть даже элитный, но все-таки жилой комплекс.