В Казани на три месяца ограничат движение по автодорогам на улицах Краснококшайская и Шоссейная. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, движения не будет с 15 апреля по 15 июля. Будут закрыты участки на улице Краснококшайская, возле дома №1 по улице Шоссейная и в месте пересечения с улицей Большая Крыловка.

Ограничения связаны с работами по реконструкции канализации.

К другим новостям:

- Началась весна: в Казани за одни сутки произошло более 100 дорожных аварий.

- Роспотребнадзор по РТ рассказал, какая вакцина от коронавируса не запрещается исламом.