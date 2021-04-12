В Зеленодольске задержали таксиста, который подозревается в изнасиловании 10-летней девочки. Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Так, известно, что инцидент произошел 8 апреля в районе городского озера. Мужчина надругался над девочкой в салоне своей машины.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На момент публикации новости официального комментария от следственного управления СК России по Татарстану не поступало.

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