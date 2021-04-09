В Казани уже в эти выходные снова заработает смотровая площадка Центра семьи «Казан». Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, с 10 апреля площадку откроют в тестовом режиме, она будет работать с 10:00 до 20:00 без перерывов и выходных. После 1 мая режим работы будет продлен.

Жителям напоминают, что при посещении смотровой площадки нужно быть в маске и соблюдать соцдистанцию. Стоимость билета для взрослых 150 рублей, для посетителей до 18 лет – 100 рублей, для детей младше 7 лет и льготных категорий граждан – бесплатно.

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