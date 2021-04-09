В Казани спасатели выехали в поселок Аки, жители сообщили, что река Киндерка вышла из берегов и подходит к жилым домам. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«На место происшествия выехала оперативная группа спасателей. Установлено, что после дождя и мокрого снега произошел подъем уровня воды в реке и произошло подтопление шести придомовых участков. Жители от эвакуации отказались», - говорится в сообщении.

Сейчас на месте работают два экскаватора, которые удаляют ледовые заторы. Также там дежурит 1 единица тяжелой техники.

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