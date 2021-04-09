Очевидцы сообщили, что в Казани в районе Лебяжьего произошло ДТП с участием автобуса и Газели. От удара у автобуса разбился эвакуационный выход.

«Крупное ДТП с участием краснобуса в районе Лебяжьего, Казань. Судя по повреждениям у Газельки, удар был неслабый», - написали очевидцы.

По информации Ассоциации АТП Татарстана, автобус стоял, ждал техслужбу, так как у него спустило колесо. Пассажиров пересадили в другой автобус.

«Был выставлен знак и включена аварийная сигнализация. Водитель Газели видимо не заметил, совершил столкновение, въехал в заднюю часть автобуса. Экипаж автобуса не пострадал, пассажиров в салоне автобуса в момент ДТП не было», - сообщили в Ассоциации АТП.

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