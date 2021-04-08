В МВД Татарстана проводят проверку по факту ДТП с участием сотрудника полиции. ДТП произошло 6 апреля в Казани на улице Островского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

6 апреля в 23:55 машина «Хендай» врезалась в «Мицубиси Лансер» под управлением 18-летнего молодого человека. В ходе расследования установлено, что за рулем «Хендай» был сотрудник полиции. В результате ДТП водитель и четыре пассажира второй иномарки получили различные травмы, все находятся в больнице.

«По данному факту назначена служебная проверка. Министр внутренних дел по Татарстану принял решение об увольнении данного сотрудника», - говорится в сообщении.

Также возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».

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