В этом году в Казани на организацию и проведение мероприятий ко Дню Победы потратят 43,2 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. Мероприятия будут проводиться на площади Тысячелетия, в КРК «Пирамида», парке Победы и в акватории Казанки.

В КРК «Пирамида» состоится концерт и прием ветеранов ВОВ. В парке Победы организуют возложение цветов, концертная программа и фестиваль «Фанфары победы». На площади Тысячелетия организуют дневную и вечернюю программу, там установят сцены, трибуны и экраны.

Также по документам в этом году запланирован «Бессмертный полк» и праздничный салют возле Кремлевской дамбы.

Тендер разыграют 9 апреля.

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