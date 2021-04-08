В Казани продолжается активное обсуждение скорого сноса развлекательного комплекса "Ривьера". Поначалу многие решили, что снесут все целиком, но сейчас стало известно, что демонтаж коснется исключительно отдельно стоящего здания, в котором расположены концерт-холл "Эрмитаж", кинотеатр "Алмаз Синема Порт".

Снос ни в коей мере не коснется гостиничного комплекса и аквапарка. Они принадлежат другому собственнику, который не собирается ни сносить, ни демонтировать свои объекты.