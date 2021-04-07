В Казани на улице Клары Цеткин опрокинулся, груженный песчано-гравийной смесью, «КамАЗ». Об этом сообщается на странице программы «Перехват».

По предварительным данным, водитель «Нивы» начал подрезать грузовик, и чтобы уйти от столкновения, водитель вывернул руль в сторону. «КамАЗ» опрокинулся. В результате ДТП мужчина, который был за рулем грузовика, получил травму головы, от госпитализации отказался.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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